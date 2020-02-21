Случаев гибели от инфекции пока не зафиксировано

Заключенные пяти тюрем, расположенных в Китае, заразились коронавирусом. Арестанты с подтвержденным диагнозом находятся на лечении, случаев гибели от инфекции не зафиксировано. Речь идет о заболевании граждан, отбывающих срок в провинциях Хубэй, Шаньдун и Чжэцзян

Как рассказал представитель Министерства юстиции КНР Хэ Пин, все случаи заражения были завозными, передает ТАСС.

В тюрьме "Шилифэн" в провинции Чжэцзян новый тип коронавируса подхватили 34 заключенных. Источником заражения стал один из тюремщиков. С 14 до 19 января мужчина был в Ухане, но скрыл это и продолжил ходить на работу. А 25 января он почувствовал себя нехорошо, и через четыре дня врачи диагностировали у него коронавирусную инфекцию. Хотя место отбывания лишения свободы незамедлительно продезинфицировали, заключенные успели заразиться.

В тюрьме "Жэньчэн" провинции Шаньдун заболели 200 заключенных и 7 сотрудников службы безопасности. Еще 271 случай заражения зарегистрировали в тюрьмах провинции Хубэй, сообщает сайт "Комсомольская правда".