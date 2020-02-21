Жители села Контоповка на митинге сказали разместить сограждан на военных полигонах

Журналист Анатолий Шарий на своем ютуб-канале, рассказывая о беспорядках на Украине, сравнил, как "встречали" соотечественников из Китая в России и в Незалежной. Блогер вспомнил, что жители села Конотоповка (Тернопольская область) предложили поселить вернувшихся на родину в Чернобыль.

В СМИ активно обсуждали, как РФ негуманно провела перевозку своих граждан из Китая. Для транспортировки использовали военный самолеты, с людьми обращались, как со скотом, уверяло "Радио Свобода Беларусь". Правда, в ролике Шария показан момент интервью с двумя россиянками, которые рассказывают, что все прошло отлично, и они очень рады оказаться в родной стране.

Обсервационная зона в РФ располагалась недалеко от Тюмени, на базе санатория "Градостроитель". Прибывшие из КНР граждане провели там две недели, после чего им разрешили покинуть учреждение. Ни у кого коронавирус не обнаружили.

А вот на Украине и с местом карантина возникли большие проблемы. Жители Незалежной не хотели пускать сограждан. На одном из митингов жители села Конотоповка предложили властям разместить прилетевших "на военные полигоны или отреставрировать Чернобыльскую зону", пишет URA.RU.