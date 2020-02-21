Пекин пообещал покончить с коронавирусом

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что в его стране победят коронавирус в течение марта. Чиновник заявил, что в центре эпидемии смертельную болезнь могут победить через несколько недель.

Вслед за этим от заболевания избавятся во всех регионах Китая, сообщает "ТАСС".

Чжан Ханьхуэй подчеркнул, что во многих китайских районах уже 10 дней не было новых случаев заражения, а смертность по стране можно контролировать, передает "СвободнаяПресса".

Посол КНР также отметил, что его страна заинтересована в сотрудничестве с Россией в области здравоохранения и борьбы с иностранным вмешательством во внутреннюю политику двух стран.

Ранее же сообщалось, что коронавирус скосит полмира в ближайшие недели.