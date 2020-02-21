Туристы хотели сходить в театр на Таганке

Из столичной гостиницы сбежали более 20 китайцев. В отеле путешественники находились на карантине. Однако они не собирались сидеть взаперти и отправились на экскурсию. В метро их остановили сотрудники подземки.

Увидев полицейских и "скорую помощь", китайцы запрыгнули в автобус и скрылись. Об этом стало известно РЕН ТВ. Позже гид, которая сопровождала туристов, объяснила, что произошло недоразумение. Охранник метро вызвал медиков из-за того, что путешественники предъявили свои документы вместе с заключением врачей в электронном виде. Никто, по словам переводчицы, не запрещал китайцам отправиться по своим делам.

Как напоминает издание URA.RU, от вспышки коронавируса по всему миру умерло 2144 человека, еще 62422 заражены.