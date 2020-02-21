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Китайцы удрали из карантина по коронавирусу в Москве

Туристы хотели сходить в театр на Таганке

Из столичной гостиницы сбежали более 20 китайцев. В отеле путешественники находились на карантине. Однако они не собирались сидеть взаперти и отправились на экскурсию. В метро их остановили сотрудники подземки.

Увидев полицейских и "скорую помощь", китайцы запрыгнули в автобус и скрылись. Об этом стало известно РЕН ТВ. Позже гид, которая сопровождала туристов, объяснила, что произошло недоразумение. Охранник метро вызвал медиков из-за того, что путешественники предъявили свои документы вместе с заключением врачей в электронном виде. Никто, по словам переводчицы, не запрещал китайцам отправиться по своим делам. 

Как напоминает издание URA.RU, от вспышки коронавируса по всему миру умерло 2144 человека, еще 62422 заражены. 

Полина ИВАНОВА

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