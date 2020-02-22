Испуганным гражданам США помогли при эвакуации из Уханя

Китайцев поразила сложившаяся ситуация.

Российским дипломатам пришлось выручать американцев, которых эвакуировали из Уханя из-за эпидемии коронавируса. В аэропорту, по словам сотрудников нашего посольства, "возник бардак". Там было больше четырехсот граждан США, которые прибыли, чтобы отправиться домой, а вот представителей властей их страны не оказалось.

"Люди, надо понимать, приезжают туда в стрессе, многие испуганные, многие не очень хорошо владеют или вообще не владеют китайским языком. Они, бедные, натыкаются на наш флаг, мы им говорим – "это Россия", они спрашивают: "А где США?" – рассказал на встрече с журналистами первый секретарь российского посольства Константин Невежкин. Его цитирует ТАСС.

Россиянам пришлось нарисовать плакат с надписью "США" и сделать указатель, чтобы американцы понимали, куда идти на регистрацию. Нескольких растерянных пассажиров пришлось буквально за руку вести к стойке. При этом часть граждан США продолжала подходить к представителям России в надежде на помощь.

"Потом мы уже всем подходившим говорили, а вы знаете, чей это флаг? Они отвечали, да, Россия. Зачем же вы сюда идете? А он отвечали – вы все равно нам поможете", – рассказал Невежкин.

По его словам, сотрудники аэропорта были поражены, "когда появился флаг, каждого мы водили практически за руку".

За помощью к сотрудникам нашего посольства в Китае кинулся и один украинец. Он обратился в штаб и просил забрать его с собой. Это случилось уже в момент, когда список тех, кого отправляли на родину, уже закрывали.

Российским дипломатам пришлось бороться с законопослушными китайцами, которые отказывались нарушать правила. Сотрудники аэропорта, работавшие в защитных костюмах, заявили, что им еще нужно сдать свое облачение, которое должны уничтожить, и пройти дезинфекцию, плюс успеть отдохнуть.

"В результате я "держал" стойку регистрации, не отпускал (сотрудников аэропорта. – Прим. ред.) в течение часа (…), но его я дождался", – признался Невежкин. Он добавил, что при этом, чтобы потянуть время, он травил китайцам байки из студенческой жизни и развлекал их анекдотами.

Отметим, что ранее американские СМИ раскритиковали власти США, указав на плохую организацию граждан из Китая. В частности, об этом писала газета The Washington Post. В статье правительству Штатов поставили в пример Россию, которая сделала все на высшем уровне.

Ранее эксперт предположил, что в эпицентре второй волны эпидемии коронавируса может оказаться Россия.