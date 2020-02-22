Пассажиров коронавирусного лайнера отпустили без проверки
Находившиеся на борту круизного судна, ставшего вторым по величине очагом распространения смертельно опасного вируса за пределами Китая люди спокойно отправились восвояси.
О допущенной ошибке заявил министр здравоохранения, труда и благосостояния Японии Кацунобу Като. По его словам, власти страны сожалеют о случившемся. Как стало известно, без проверки на коронавирус после двухнедельного карантина лайнер покинули не менее 23 пассажиров.
"Среди них 19 японцев и четыре иностранца, которые находятся в Японии. Мы связались с ними, чтобы они прошли проверку", – отметил Като на пресс-конференции в Токио. Его цитирует ТАСС.
Напомним, ранее на круизном судне Diamond Princess нашли зараженного новым коронавирусом пассажира. Им оказался гражданин Китая. В итоге на лайнере, который бросил якорь в порту Японии, устроили карантин. На судне, где было порядка 3,7 тысячи человек, опасный вирус подхватили 634 человек. Среди заразившихся были трое россиян. Часть пассажиров, у которых коронавируса не обнаружили, эвакуировали с судна. Сейчас там остается экипаж и те, кто контактировал с инфицированными.
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