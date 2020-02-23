Вирус-убийца расползается по Италии и Корее
Опасный Covid-19, который называют "коронавирус" стремительно распространяется по городам Италии. За последние сутки зарегистрировано 34 новых случая. Карантин ввели уже в 12 городах страны. Похожая ситуация наблюдается и в Корее. Там опасную инфекцию подхватили 602 человека.
Из-за опасений, что коронавирус расползется на север страны, правительство ввело карантин сразу в 12 городах на севере Италии. Теперь в провинциях Ломбардия и Венето отменены все массовые и спортивные мероприятия, занятия в школах, садах и университетах, закрыты часть офисов, работодателям рекомендуют перевести работников на работу из дома, передает "Би-би-си".
За все время в стране было зафиксировано 79 случаев болезни. Двое из заразившихся умерли, один излечился и выписался из больницы, заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.
Самое большое количество подхвативших вирус-убийцу зафиксировано в Ломбардии, – 54 человека, еще 17 инфицировались в Венето, два в Эмилии-Романье, два в Лацио – неподалеку от Рима и один в Пьемонте, уточняет РИА "Новости".
В Корее количество заболевших коронавирусом выросло до 602 человек. Пятеро погибли, рассказали в центре контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.
Власти провели расследование в ходе которого выяснили, что в страну зараза проникла через 61 пенсионерку из г. Тэгу – она и стала "нулевым пациентом". После заражения пожилая дама вела привычный образ жизни: ездила на общественном транспорте, была в церкви на службе. Сейчас ее изолировали и лечат, пишет ТАСС.
Кроме того, Сеул поднял до самого высшего уровень биологической опасности.
Ранее сообщалось, что короновирусом может быть инфицировано половина населения мира. Однако данное мнение было озвучено лишь одним человеком – советником Всемирной организации здравоохранения Айру Лонджини и не было подтверждено другими учеными.
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