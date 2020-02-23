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Италия отменила Венецианский карнавал

Власти Венето отказались от проведения традиционного праздника из-за вспышки короновируса

В 2020 году Венецианского карнавала не будет. Такое решение озвучило руководство итальянской области. 

Венецианский карнавал – традиционный праздник, который ежегодно отмечается в Венеции, столице провинции Венетто. Карнавал длится несколько дней и предваряет начало 40-дневного католического поста. 

Ранее "Утро" сообщало о вспышке вируса-убийцы в Италии.  

Рина КРАСНОВА

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