Италия отменила Венецианский карнавал

Власти Венето отказались от проведения традиционного праздника из-за вспышки короновируса

В 2020 году Венецианского карнавала не будет. Такое решение озвучило руководство итальянской области.

Венецианский карнавал – традиционный праздник, который ежегодно отмечается в Венеции, столице провинции Венетто. Карнавал длится несколько дней и предваряет начало 40-дневного католического поста.

Ранее "Утро" сообщало о вспышке вируса-убийцы в Италии.