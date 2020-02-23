Италия закрывается для туристов: короновирус парализует страну

Вспышка опасного заболевания заставила отменить карнавал в Венеции, показы мод в Милане и футбольные матчи

Отдыхающие сейчас в Италии могут столкнуться с трудностями при посещении многих популярных мест. По данным на 23 февраля, опубликованным в открытых источниках, отменены Венецианский костюмированный фестиваль, выступления дизайнеров на неделе моды в Милане, а также все спектакли театра Ла Скала. О том, что происходит в Италии в материале "Утра".

Карантин ввели уже в 12 городах страны. В списках заболевших – 132 человека, из них 26 в тяжелом состоянии, двое умерли. На сегодня Италия – крупнейший очаг распространения Covid-19 в Европе.

Коронавирус зверствует на севере Италии, самое большое количество заболевших зафиксировано в двух областях Ломбардия и Венето. Остальные заболевшие находятся в областях Эмилия-Романья, Лацио и Пьемонт.

Многие города вводят жесткие ограничения и закрывают границы. Так на картине уже 12 городов севера страны. Отменены спортивные мероприятия, среди которых и футбольные матчи серии А. В Милане показ мод Armani проведут без людей, для зрителей устроят лишь телевизионный показ. Театр Ла Скала с 23 февраля отменил все спектакли. В Венеции отказались от проведения знаменитого ежегодного карнавала, писал Reuter.