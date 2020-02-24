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Китай нашел простой способ победить вирус-убийцу

Китай нашел простой способ победить вирус-убийцу
Фото: Xiao Yijiu/Xinhua/www.globallookpress.com
Вакцина уже показала неплохие результаты

Китайские медики придумали, как можно повысить иммунитет, чтобы организм справился с пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа. Об этом рассказал посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

По его словам, вакцина показала свою эффективность, но перед широким ее применением нужно провести дополнительные испытания.

"В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки", – цитирует посла ТАСС.

Он также рассказал, что китайские лекарства положительно сказываются на здорвье зараженных, а популярное средство, которое использовали для лечения малярии, показало свою эффективность в борьбе с вирусом-убийцей. Посол также опровергнул информацию о том, что коронавирус – искусственного происхождения, передает "Интерфакс".

Ханьхуэй также добавил, что эпидемию нового типа коронавируса вскоре удастся победить. В Китае планируют наладить нормальную жизнь в большинстве регионов страны, в которых сейчас людей выпускают из микрорайонов лишь по уважительным причинам, к концу февраля. 

К 24 февраля COVID-19 заразились 77150 человек, 2592 пациента скончались, еще 25 тыс больных выздоровели и выписались из больниц. 

Полина ИВАНОВА

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