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Излечившиеся пациенты повторно заражаются коронавирусом

Вновь заболели пневмонией 195 человек

Излечившиеся от коронавируса нового типа жители Китая вновь попали на больничные койки с тем же диагнозом. Об этом сообщили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Медики не объяснили, чем вызвано повторное заражение людей. Газета South China Morning Post при этом отметила, что власти Уханя, где и зафиксированы эти случаи, ввели дополнительный 14-дневный карантин для всех пациентов, которые излечились от коронавируса. 

На 24 февраля COVID-19 нашли у 77 тысяч человек, 2,5 тысяч пациентов умерли, а 25 тысяч выздоровели. Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что медики его страны разработали вакцину против нового типа коронавируса, которая показала хорошие результаты. 

Полина ИВАНОВА

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