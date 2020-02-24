Вновь заболели пневмонией 195 человек

Излечившиеся от коронавируса нового типа жители Китая вновь попали на больничные койки с тем же диагнозом. Об этом сообщили в Госкомитете по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Медики не объяснили, чем вызвано повторное заражение людей. Газета South China Morning Post при этом отметила, что власти Уханя, где и зафиксированы эти случаи, ввели дополнительный 14-дневный карантин для всех пациентов, которые излечились от коронавируса.

На 24 февраля COVID-19 нашли у 77 тысяч человек, 2,5 тысяч пациентов умерли, а 25 тысяч выздоровели. Ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй рассказал, что медики его страны разработали вакцину против нового типа коронавируса, которая показала хорошие результаты.