СМИ сообщили о четвертой жертве на корабле

На круизном лайнере Diamond Princess в Японии зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Пассажир скончался в больнице, куда его перевезли после выявления симптомов смертельной болезни.

Местный телеканал NHK сообщает, что жертве было 80 лет. Пол и национальность СМИ не уточняют.

Число погибших на Diamond Princess достигло четырех человек.

На данный момент в мире 80 тысяч зараженных, от коронавируса погибли 2619 человек. Стало известно, что ранее вылечившиеся пациенты снова заболевают вирусом-убийцей, а в Китае нашли способ победить его.



