Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Еще один пассажир лайнера Diamond Princess умер от коронавируса

продолжениеРоссиян с коронавирусного лайнера изолировали в Приморье
СМИ сообщили о четвертой жертве на корабле

На круизном лайнере Diamond Princess в Японии зафиксирована четвертая смерть от коронавируса. Пассажир скончался в больнице, куда его перевезли после выявления симптомов смертельной болезни. 

Местный телеканал NHK сообщает, что жертве было 80 лет. Пол и национальность СМИ не уточняют. 

Число погибших на Diamond Princess достигло четырех человек. 

На данный момент в мире 80 тысяч зараженных, от коронавируса погибли 2619 человек. Стало известно, что ранее вылечившиеся пациенты снова заболевают вирусом-убийцей, а в Китае нашли способ победить его


Алина ПОПЛАВСКАЯ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей