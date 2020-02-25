Пассажиров злополучного судна отправили в больницу

Семь путешествовавших на корабле Diamond Princess россиян, у которых обнаружен коронавирус, были доставлены во Владивосток. Их поместили на карантин.

Эти пассажиры лайнера уже находятся в инфекционной больнице, они прошли несколько анализов на коронавирус. На сайте правительства Приморского края сообщается, что состояние прибывших удовлетворительное, симптомов смертельного заболевания нет.



Россияне с Diamond Princess останутся на карантине в инфекционном отделении две недели под наблюдением медиков. За это время врачи проведут все необходимые лабораторные исследования.

Ранее "Утро" рассказало о четвертой жертве коронавируса на лайнере в Японии.