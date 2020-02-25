Распространение заболевания ведет к повсеместному закрытию границ

Коронавирус COVID-19 стремительно захватывает все новые территории за пределами Китая. Второе место по числу заболевших после азиатского региона занимает Европа. Только в Италии, по официальным данным, зафиксировано более 200 случае инфицирования, четыре из которых оказались летальными. По неофициальным данным, число умерших в Италии, как минимум, шесть.

Каждый человек, въезжающий в Италию, сейчас проходит медицинский контроль, выявляют любое повышение температуры. Это касается даже спортсменов, которые прибывают в страну в рамках международных турниров. Соревнования, которые можно было, отменили или перенесли на неопределенный срок. Но, к примеру, футбольные матчи Лиги Европы откладывать нельзя, иначе порушится вся сетка. Решено не пускать на эти соревнования зрителей, передает телеканал "360".

Для России особую опасность представляют мигранты из Средней Азии. В Таджикистане в середине февраля на карантине находились почти 1 тысяча человек с подозрением на коронавирус, в Узбекистане заявляли, что заболевших нет. Но система медицинского надзора в этих странах не внушает доверия экспертам. При том, что оттуда в Россию едут огромное количество людей на заработки.

Сложность в том, что специалисты до сих пор не могут понять, какой инкубационный период у COVID-19. У некоторых пациентов симптомы проявляются уже после 14-дневного карантина, плюс в китайском Ухане зафиксировано несколько десятков случаев повторного заражения.

Науке известны вирусы, которые долго "сидят" тихо в организме: это ВИЧ, гепатит C, гепатит B. "Вирус бешенства, который передается через укусы больных собак, вообще может проявить себя почти через год", – рассказал "Известиям" завлабораторией биотехнологии и вирусологии ФЕН НГУ Сергей Нетесов.

Пока нет точных инструментов для диагностики и апробированной вакцины, страны предпочитают идти на жесткие меры: многие не принимают приезжих из КНР, Ирана и других. Но Всемирная организация здравоохранения пока не спешит давать эпидемии COVID-19 статус пандемии, хотя и предупреждает, что такое развитие событий вполне возможно, пишет "Свободная пресса".