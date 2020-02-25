Итальянский врач поставил на уши весь Тенерифе

Полиция Испании отправила в карантин не менее тысячи постояльцев отеля на острове Тенерифе. Как сообщает местное издание Diario de Avisos, у постояльца из Италии диагностировали коронавирус. По данным журналистов, это врач из Ломбардии, который боролся со вспышкой SARS-CoV-2 в Италии, а затем решил отдохнуть с женой на Канарах, но не учел, что мог заразиться.

Теперь туристам запрещено покидать территорию отеля, и вместо отдыха их ждет сдача анализов. Гостиницу закрыли, а на входе дежурит полиция.

Итальянского врача уже поместили в изолятор университетской больницы Нуэстра-Сеньора-де-Канделария, где его ожидает повторная сдача анализов на наличие в крови SARS-CoV-2.

На данный момент в Италии зафиксировано максимальное количество случаев заражения коронавирусом в Европе – 231. В областях Ломбардия и Венеция в течение двух недель без специального разрешения не смогут выехать 50 тысяч жителей. Убытки терпят стадионы, так как несколько футбольных матчей проведут при пустых трибунах.

В Китае коронавирусом заражены более 77 тысяч человек. Число погибших возросло до 2663 человек.