Несмотря на жесткие меры пограничного контроля, случаи заболевания выявляются все в новых и новых областях

Коронавирус Covid-19, впервые обнаруженный в китайском Ухане в конце 2019 г., распространился далеко за пределы азиатского региона. Эпидемия добралась до Европы, где с каждым днем захватывает все новые территории.

Во вторник, 25 февраля, подтвердились случаи заболевания граждан в столице Хорватии Загребе и в австрийской Тироли, передает ORF. По предварительным данным, все инфицированные недавно побывали в Италии. Накануне Австрия прервала железнодорожное сообщение с этой страной, но оказалось уже поздно.

В Италии уже несколько дней эпидемией охвачены северные области. В 12 городах введен карантин, отменены Венецианский фестиваль и спектакли в Ла Скала. Несмотря на это, заразившихся становится все больше. На данный момент известно о более 230 случаях, семеро из которых окончились смертью. Теперь зараза добралась и на юг Италии. В сицилийском Палермо обнаружен первый больной, сообщает Ansa.

Ранее двое пациентов с коронавирусом были госпитализированы в испанском Мадриде. Болеют в Германии, Франции, Польше.

Страшнее всего, что многие заболевшие даже не подозревают, что являются носителями вируса. Так, один из умерших итальянцев перед смертью честно рассказал правоохранителям, что уже с температурой вел активный образ жизни, обедал в ресторанах и даже участвовал в полумарафоне, передали "Вести". Отследить все его контакты за это время уже невозможно. Значит, неизвестно, где еще может оказаться очаг заразы.

Ранее стало известно, что на карантин из-за коронавируса закрыли туристов на Канарах. При этом медики до сих пор не могут точно определить инкубационный период вируса и создать действенную вакцину.