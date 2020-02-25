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Россиянам рекомендовано отказаться от поездок в Италию из-за коронавируса

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Со специальным сообщением выступило посольство РФ в Риме

Гражданам России рекомендовано не посещать регионы в Италии, где отмечены случаи заражения коронавирусом COVID-19. Об этом говорится в заявлении российской дипмиссии, распространенном во вторник, 25 февраля.

Отмечается, что уже инфицированы около 230 человек, семеро умерли.

"С учетом того, что очаги распространения коронавируса и наибольшее число зараженных находятся преимущественно в северных областях Италии, а именно – в Ломбардии, Венето, Пьемонте и Эмилии-Романье, посольство настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в указанные регионы в случае, если они не вызваны крайней необходимостью", – следует из сообщения на "Фейсбук" посольства РФ в Италии.

Миссия предупредила, что поскольку на транспорте усилены меры санитарно-эпидемиологического контроля, возможны задержки в национальном и международном железнодорожном и авиасообщении.

Ранее сегодня стало известно об отказах россиян о турпоездках в Италию.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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