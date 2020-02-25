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Первого больного коронавирусом нашли в Швейцарии

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Власти пока не принимают никаких ограничительных мер

Первый подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован 25 февраля в швейцарском кантоне Тичино на границе с Италией.

Об этом сообщает портал Blick. Анализ проводился в Женевской лаборатории. На севере Италии в минувшие выходные выросло число заболевших коронавирусом. Однако власти Швейцарии пока не предприняли никаких ограничительных мер: ежедневно из пограничных областей Италии в Тичино ездят почти 68 тыс. человек.

Между тем в Италии из-за вспышки коронавируса отменили традиционный карнавал в Венеции, а в 12 городах ввели карантин.

Валентина МАЙОРОВА

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