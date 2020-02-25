Комплектующих хватит только на март

С 20 апреля на предприятии в Набережных Челнах может быть введена неполная рабочая неделя. В приказе, выпущенном дирекцией ПАО "КАМАЗ" отмечается, что решение принято из-за снижения объема поставок сырья и комплектующих из Китая в связи с эпидемией коронавируса.

Корпоративное издание "Вести КАМАЗа" отмечает, что распоряжение издано для подстраховки. Они традиционно выпускаются в сложные для компании моменты. Как правило, подобные приказы бывают аннулированы до начала срока их исполнения.

При этом на предприятии уточнили, что на март компания полностью обеспечена комплектующими для автомобилей, отмечает РБК.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в китайском Ухане в конце декабря прошлого года, напоминает URA.RU. Эпидемия давно перешагнула границы КНР. В настоящее время в мире заболело более 80 тыс. человек. В Европе на первом месте по распространению болезни находится Италия. Во вторник, 25 февраля, был подтвержден случай заражения в Швейцарии.

