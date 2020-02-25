Самые боязливые могут отдохнуть дома

Вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что российским путешественникам не стоит бояться вируса COVID-19.

"Осторожность, предусмотрительность и профилактика нужна, но в разумных количествах... По Европе и не только – это избыточные волнения, но, если они присутствуют, можно и в своей стране отдыхать", – сказал Барзыкин в интервью URA.RU. Он напомнил, что границы с Россией европейские страны пока не закрывали, однако на пунктах пропуска усилен медицинский контроль.

При этом туры в Европу хорошо продаются. Специалист добавил, что даже в двухнедельном карантине после возвращения в Россию нет ничего страшного. К примеру, туристы, прилетевшие из китайского Хайнаня, прошли все контрольные процедуры и были отпущены.

Однако российское посольство в Италии уже порекомендовало россиянам воздержаться от поездок в те регионы страны, где обнаружен коронавирус. Больше всего зараженных выявлено в северных итальянских областях: Венето, Ломбардии и Пьемонте. Австрия прервала железнодорожное сообщение с Италией. Швейцария свои границы не закрыла, и 25 февраля в стране нашли первого больного коронавирусом.

