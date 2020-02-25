Сообщение с полуостровом требует все новых расходов бюджета

В России приступают к реализации очередного грандиозного плана – по строительству автотрассы от Краснодара до Крымского моста. Конкурс на проектирование и прокладку первого участка дороги длиной 68 км уже объявлен. Подрядчик получит 59 млрд рублей.

Изначально планировалось отремонтировать уже имеющиеся дороги, ведущие к Керченскому проливу. Но потом решили строить новую трассу с частичной реконструкцией действующих участков, поскольку старые не справляются с потоком машин, устремившихся в Крым. Строить начнут от Крымского моста, пишут "Ведомости".

В целом новая дорога протяженностью 119 км обойдется бюджету в 100 млрд руб., а если считать расходы на транспортную инфраструктуру, связанную с Крымом, то они составят более 500 млрд рублей. Реализация проектов будет идти постепенно. Так, по словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, трасса "Таврида" через Керчь - Симферополь – Севастополь должна быть готова к 2021 г., передает телеканал "360".

Ранее выяснилось, что строительство Крымского моста оставило многих людей без работы.