Захарова раскрыла планы Киева по уничтожению крымчан
Украина хочет вернуть Крым без его жителей. К такому выводу пришла директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя последние заявления секретаря украинского СНБО Алексея Данилова о том, что Киев отказывается военным путем "возвращать" российский регион из-за того, что хотел бы избежать большого числа жертв.
Наш дипломат выразила благодарность украинцу за откровенную прямоту".
"Крым – это территория для Киева, и нужна она без людей, потому что "гражданское население" не хочет и будет сопротивляться, соответственно его будут уничтожать", – написала Захарова в своем "Фейсбук".
Также она считает, что киевское руководство пытается отбить не подконтрольные ему территории Донбасса без оглядки на "огромные жертвы".
Накануне пан Данилов много вещал в интервью "Радио НВ" о прожектах Киева насчет "возвращения" Крыма. В частности, он сказал, что если бы у Незалежной в настоящий момент "была возможность забрать эти территории, мы бы, может, это и сделали". Однако на берегах Днепра понимают, "что это могут быть огромные жертвы, прежде всего, среди гражданского населения".
Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский на форуме Age of Crimea 2020 сообщил, что "возвращение" Крыма является частью национальной идеи страны, пишет НСН. По его мнению, для украинцев это очевидная вещь, подобная той, что Земля круглая, а в неделе семь дней.
Кроме того, как писало "Утро.ру", пан Зеленский придумал новую памятную дату – "День сопротивления Крыма" мифической российской оккупации, который Киев собрался отмечать 26 февраля. Осталось узнать, сколько украинцев в этот день будут ехать на отдых в добровольную "оккупацию".
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