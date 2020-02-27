Непрошеные советы Госдепа похожи на вмешательство в суверенные дела других стран

США пора прекратить посягательства на целостность Российской Федерации. Об этом заявил крымский парламентарий Юрий Гемпель.

Он прокомментировал выступление госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот потребовал от Москвы отказаться от Крыма и пригрозил, что Вашингтон никогда не признает полуостров российским.

"Помпео пора уже прекратить спекулировать российским статусом Крыма, учить Россию, как жить, и вмешиваться во внутренние дела другого государства", – заявил Гемпель РИА "Новости".

Крым вошел в состав РФ в 2014 г. по итогам проведенного на полуострове референдума, напоминает телеканал "360".