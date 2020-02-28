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Раскрыты секреты строительства Крымского моста

Раскрыты секреты строительства Крымского моста
Фото: most.life
Уникальные снимки возведения переправы опубликовали впервые за 75 лет

Более 20 копий засекреченных графических работ о ходе строительстве перехода через Керченский пролив были впервые представлены в крымской библиотеке имени И. Я. Франко. На выставке "Рельсы над проливом" изображены советские войска, возводящие конструкцию в 1944 году. 

Рисунки были впервые рассекречены в конце 2019 г. после десятков лет хранения в архивах Министерства обороны. Раньше считалось, что визуальных свидетельств строительства моста не осталось, рассказал главный редактор журнала "Милитари Крым" Сергей Ченнык.

Доступ был разрешен к пяти альбомам с фотографиями, на которых изображены все этапы наведения моста и восстановление железнодорожных путей и станций, сообщает "ТАСС" со ссылкой на военного историка. 

Мост через Керченский пролив начали строить сразу после освобождения полуострова от фашистских захватчиков. В первую очередь он был нужен для продвижения войск Красной армии.

Фотографии на выставке помогут дополнительно изучить период Великой Отечественной войны на полуострове, считают специалисты. 

Сейчас Крымский мост является крупнейшим в России и Европе. Он соединяет Керченский полуостров с Краснодарским краем, обеспечивает транспортное сообщение между Россией и Крымом. 

Ранее "Утро" рассказало, во сколько россиянам обойдется новая дорога к Крымскому мосту

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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