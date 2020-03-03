Резервуары высохли наполовину от прошлогоднего минимума

Водохранилища в Крыму катастрофически обмелели. Запас воды, в общей сложности, не достигает и 100 млн куб. м, что почти вдвое меньше, чем было в это время в 2019 году. Такие данные привел Гидрометцентр республики.

Причиной такого положения стала аномально теплая и сухая зима. В ряде регионов осадков выпало всего 11% от нормы. В результате в хранилищах скопилось крайне мало воды – около 37%. Если уровень не повысится, ее хватит в лучшем случае до июня.

Ранее власти Симферополя сообщили, что запасов пресной воды в регионе осталось на три месяца. Был разработан план веерного отключения водоснабжения, но пока он не применялся.

На сайте города Симферополь опубликованы снимки местного водохранилища с высоты птичьего полета. По ним хорошо видно, как далеко отступила вода.

До воссоединения Крыма с Россией основные потребности полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал. Затем Киев устроил водную блокаду, которую не отменил до сих пор.