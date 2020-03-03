Она могла находиться на корабле

Голова древней скульптуры, которую нашли недалеко от Крымского моста, была создана в V веке до нашей эры. К такому выводу пришли российские ученые вместе с коллегами из США.

Часть терракотовой статуи неизвестного мужчины обнаружили в 2017 г. во время подготовки к строительству Крымского моста. Специалисты провели реконструкцию находки и выяснили, что лицо и борода были покрыты краской на основе древесной смолы.

Древний мастер во время изготовления скульптуры использовал технологию гравировки, которая широко применялась в VI веке до н.э. После лабораторных анализов ученые выяснили, что голова имела крепление и могла находиться на корабле, передает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Института археологии РАН.

Точную дату создания статуи определили в американском Университете Джорджии. Эксперты провели исследование смоляного покрытия.

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