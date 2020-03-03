Минск отклонил просьбу жителей полуострова

Транспортного сообщения с Крымом не будет. Такой ответ получила Белорусская община полуострова на просьбу наладить авиа– и железнодорожные рейсы из Минска в Симферополь. Об этом сообщил глава организации Роман Чегринец.

По его словам, обращение община направила на имя белорусского лидера Александра Лукашенко. Ответные письма пришли от руководства Белорусской железной дороги и авиакомпании "Белавиа". В них говорится о том, что авиарейсы Минск-Симферополь нерентабельны из-за недостаточного спроса. Представители авиакомпании предложили пассажирам выбирать транзитные рейсы через Питер, Москву и т.д.

Руководство Белорусской железной дороги также называет запуск сообщения с Крымом нецелесообразным, ибо существуют "альтернативные варианты". Об этом Чегринец рассказал РИА Новости, предоставив копии писем.

Как уточняется в сообщении, община также попросила об открытии белорусского консульства в Симферополе. На это предложение МИД страны пока не отреагировал.

Ранее "Утро" писало, как Минск переметнулся к Западу после потерянных из-за "грязной" российской нефти двух миллиардов долларов.