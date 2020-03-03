Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Белоруссия отказалась от поездов и самолетов в Крым

Белоруссия отказалась от поездов и самолетов в Крым
Фото: vk.com/sip.airport/www.globallookpress.com
Минск отклонил просьбу жителей полуострова

Транспортного сообщения с Крымом не будет. Такой ответ получила Белорусская община полуострова на просьбу наладить авиа– и железнодорожные рейсы из Минска в Симферополь. Об этом сообщил глава организации Роман Чегринец.

По его словам, обращение община направила на имя белорусского лидера Александра Лукашенко. Ответные письма пришли от руководства Белорусской железной дороги и авиакомпании "Белавиа". В них говорится о том, что авиарейсы Минск-Симферополь нерентабельны из-за недостаточного спроса. Представители авиакомпании предложили пассажирам выбирать транзитные рейсы через Питер, Москву и т.д.

Руководство Белорусской железной дороги также называет запуск сообщения с Крымом нецелесообразным, ибо существуют "альтернативные варианты". Об этом Чегринец рассказал РИА Новости, предоставив копии писем.

Как уточняется в сообщении, община также попросила об открытии белорусского консульства в Симферополе. На это предложение МИД страны пока не отреагировал.

Ранее "Утро" писало, как Минск переметнулся к Западу после потерянных из-за "грязной" российской нефти двух миллиардов долларов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Необычный квас улучшит потенцию после 50 лет

Народное средство избавит и от простатита

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей