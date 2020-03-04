Отдых на майские праздники в Крыму резко подешевеет
Отдых в Крыму станет более доступным для россиян в новом сезоне. На майские праздники цены там снизятся, в среднем, на 18%, а летом – на 6% по сравнению с 2019 годом.
Стоимость путевок уменьшилась из-за возможности раннего бронирования и благодаря специальным предложениям гостиниц, пояснили РИА "Новости" в пресс-службе министерства курортов и туризма республики. Многие отели предлагают скидки на длительное размещение, семейный отдых или отдых с детьми.
В пятизвездочных гостиничных комплексах цены на майские праздники упали почти на треть – на 31,8%, в небольших отелях – примерно на 5%. Стоимость размещения в гостиницах с тремя или четырьмя звездами осталась почти такой же, как в прошлом году.
В летний сезон стали более доступны отели в категории пять звезд и мини-отели. Цены на отдых в них стали ниже на 10% и 13% соответственно. В целом, летний отпуск, проведенный в крымских санаториях, обойдется летом на 30% дешевле, чем на других курортах России.
В пресс-службе добавили, что сильнее всего понизилась цена на майский отдых на Южном берегу Крыма. А в высокий сезон самым бюджетным направлением в Крыму станет западное побережье – здесь стоимость размещения уменьшилась на 28,3%.
Ранее сообщалось, что в России с этого года вводится курортный сбор. Путешественники должны будут заплатить по 10 руб. в сутки за отдых на популярных курортах.
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