На многих российских курортах начнут брать туристический сбор

В 2020 г. россиянам придется выкладывать из кармана за отдых больше. Причем не только внутри страны, но и за рубежом. Так, например, курортный сбор придется оплатить при путешествии в Крым и Краснодарский край – 10 руб. за каждый проведенный там день отпуска.

Этот взнос уже действует в нескольких областях этих двух регионов, но в 2020-м их станет больше. Например, в Краснодарском крае нужно будет заплатить за посещение Должанского, Ейского, Тенгинского и Туапсинского поселений. В Алтайском и Ставропольском крае также появится курортный сбор – 50 рублей.

К слову, такой же налог начнет действовать в Турции с 1 апреля, пишет портал 74.ru. Отели будут брать взнос по 1% от стоимости номера в течение 2020-го и 2% – в 2021 году. За возможность переночевать в Амстердаме также придется раскошелиться – с 1 января эта "услуга" стоит €3.