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Неприятный сюрприз 2020 года: отдых в Европе подорожал

Неприятный сюрприз 2020 года: отдых в Европе подорожал
Фото: www.globallookpress.com
Европейцы ввели новый налог для туристов

Начало года омрачилось для путешественников новым взносом. Теперь, за каждую ночь пребывания в Амстердаме людям придется дополнительно платить по 3 евро. Новый налог начал действовать 1 января.

Как пишет издание The Telegraph, это прибавка к уже существующему сбору в виде 7% от стоимости жилья. А если бронировать отель через Airbnb, то плата повысится до 10%. Совет по туризму Нидерландов, на документ которого ссылается газета, отмечает, что новый налог ввели, чтобы контролировать поток туристов.

В последние годы Амстердам поменял стратегию развития города: теперь власти не привлекают путешественников, а пытаются справиться с 17 миллионами человек, которые каждый год посещают столицу. При этом там постоянно проживает 1,1 миллион голландцев, уточняет телеканал "360"

Полина ИВАНОВА

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