На полуострове указали на возможность диверсий

Если Киев все же решится возобновить водоснабжение, местным жителям должны гарантировать ее безопасность. Не исключено, что радикалы, недовольные подобным шагом со стороны украинских властей, попытаются что-то сделать с водой. Своими опасениями поделилась глава Украинской общины крымского региона Анастасия Гридчина.

"…на Украине есть радикальные элементы, которые могут что-то сделать с водой, подаваемой в Крым", – отметила она в беседе с РИА Новости.

Так жители полуострова отреагировали на метания нового премьера Незалежной Дениса Шмыгаля относительно этого вопроса. Напомним, ранее он выступил за возобновление водоснабжения со стороны Украины, подчеркнув, что на полуострове живут украинцы, которых неправильно оставлять без воды. Однако чуть позже Шмыгаль поспешно настрочил в своем Фейсбук заявление, что его неправильно поняли, и подачу невозможно начать до того, как Крым вернется в состав Украины. На заседании Рады он также сообщил, что власти готовы поставлять украинцам, живущим на полуострове, воду в канистрах.

Гридчина прокомментировала также и слова премьера Незалежной о том, что полуостров является украинской территорией. Она посоветовала Шмыгалю запомнить, что Крым – это Россия.

"..в речах нового премьер-министра Украины мы снова слышим "старые песни о главном", что Крым – это Украина, и выглядит это как очередное комик-шоу", – цитирует ее информагентство.

Напомним, водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу полностью остановили после того, как полуостров воссоединился с Россией.