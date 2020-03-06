Киев одарит крымчан водой в канистрах на границе с полуостровом
Новый премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль не устает возбуждать ура-патриотов страны своей идеей обеспечить водой население Крыма. Уже сутки инициированная им тема болью откликается в сердцах ярых националистов соборной. Глава кабмина решил поставить жирную точку в данном вопросе на заседании Верховной рады.
Пан Шмыгаль сегодня заявил, что его неправильно поняли в ходе выступления в ток-шоу накануне. Он подчеркнул, что не предлагал подавать воду для промышленных и военных объектов на полуострове, а всего лишь заботился об украинцах с паспортами с трезубцем. Именно им необходимо помогать. Для этого можно подвозить воду... в канистрах.
"Мы будем поставлять в случае необходимости или гуманитарной угрозы украинцам воду для хозяйственных нужд, для питья – хоть цистернами, хоть канистрами, хоть бутылками", – вещал с трибуны под не совсем дружный гул премьер, трансляцию вел телеканал ICTV.
Глава кабмина полагает, что это обязанность Киева и попросил не политизировать данную тему.
После таких слов в зале поднялся, надо признать, жиденький неодобрительный рокот под такие же нестройные крики депутатов "Ганьба!"
Жаль, что премьер-министр не рассказал подробнее, каким манером он планирует передавать канистры гражданам Незалежной в российский регион.
Ранее пан Шмыгаль сообщил, что водоснабжение полуострова – вопрос "гуманитарной ответственности", а Крым – это Украина, поэтому власти "не собираются не подавать воду" на свою территорию, напоминает вызвавшую скандал речь премьера издание URA.RU.
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