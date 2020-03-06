У Зеленского сочинили новый план возвращения Крыма и Донбасса
Жителей Крыма и Донбасса в Незалежной планируют "вернуть" при помощи телевизионного ящика. Такой обросший мхом а-ля новый план созрел в голове депутата Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгении Кравчук.
Она констатировала, что крымчане и население ДНР и ЛНР не хотят смотреть украинские телеканалы: в Донбассе они имеют низкие рейтинги, а на полуострове и вовсе нет трансляций.
Но в Незалежной придумали хитрый план, как перетянуть эту аудиторию на свою сторону. Да все просто, полагает пани Кравчук, нужно всего лишь в часы, когда на российских ТВ идут политические ток-шоу или новости, показывать по украинским телеканалам "какие-то очень интересные сериалы, спортивные события". Бинго!
По ее словам, новостные выпуски должны совпадать с началом комендантского часа на территории ДНР и ЛНР, т.е. начинаться с 23:00. Тогда, считает депутат Рады, увеличится шанс, что программу кто-то там посмотрит.
"Это, по сути, информационная деоккупация", – заявила она в интервью "Апострофу".
При этом пани Кравчук не разъяснила, каким образом украинские сериалы и спортивные трансляции помогут Киеву вернуть доверие крымчан и жителей Донбасса. Зато признала, что за шесть лет Незалежная "потеряла много времени", а значит "пробиться" будет весьма нелегко.
"Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это, в первую очередь, производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом", – резюмировала "слуга народа".
В Крыму очередной прожект уже назвали тратой денег из бюджета Украины. По словам члена комитета Совфеда по международным делам, крымского сенатора Сергея Цекова, Киев уже пытался воздействовать идеологически и на крымчан, и на донбасцев, но все впустую. И на полуострове, и в шахтерском крае давно сделали свой выбор.
"Когда есть внутренние убеждения, внутренний стержень, когда есть связь со своим прошлым, хорошее понимание и знание истории, то никакая пропаганда на умы людей не воздействует", – сказал он в комментарии RT.
Ну, а парламент ДНР, ровно в пику сегодняшним новостям из Киева, признал русский язык единственным государственным в народной республике.
Скоро украинским властям, которые там замутили новый телеканал, направленный на "обработку" населения Донбасса, то ли "Дом", то ли "Дiм", придется весь контент переводить с мовы.
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