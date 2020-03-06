Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

У Зеленского сочинили новый план возвращения Крыма и Донбасса

У Зеленского сочинили новый план возвращения Крыма и Донбасса
Фото: Yevhen Liubimov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине доложили о ликвидации "шахматиста-предателя"
"Зеленые" решили вооружиться телевидением и русским словом

Жителей Крыма и Донбасса в Незалежной планируют "вернуть" при помощи телевизионного ящика. Такой обросший мхом а-ля новый план созрел в голове депутата Верховной рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Евгении Кравчук.

Она констатировала, что крымчане и население ДНР и ЛНР не хотят смотреть украинские телеканалы: в Донбассе они имеют низкие рейтинги, а на полуострове и вовсе нет трансляций.

Но в Незалежной придумали хитрый план, как перетянуть эту аудиторию на свою сторону. Да все просто, полагает пани Кравчук, нужно всего лишь в часы, когда на российских ТВ идут политические ток-шоу или новости, показывать по украинским телеканалам "какие-то очень интересные сериалы, спортивные события". Бинго!

По ее словам, новостные выпуски должны совпадать с началом комендантского часа на территории ДНР и ЛНР, т.е. начинаться с 23:00. Тогда, считает депутат Рады, увеличится шанс, что программу кто-то там посмотрит.

"Это, по сути, информационная деоккупация", – заявила она в интервью "Апострофу".

При этом пани Кравчук не разъяснила, каким образом украинские сериалы и спортивные трансляции помогут Киеву вернуть доверие крымчан и жителей Донбасса. Зато признала, что за шесть лет Незалежная "потеряла много времени", а значит "пробиться" будет весьма нелегко.

"Постепенно канал будет выходить на собственное производство, но год-два, конечно, это, в первую очередь, производство больших телевизионных групп, которые готовы сознательно просто делиться своим контентом", – резюмировала "слуга народа".

В Крыму очередной прожект уже назвали тратой денег из бюджета Украины. По словам члена комитета Совфеда по международным делам, крымского сенатора Сергея Цекова, Киев уже пытался воздействовать идеологически и на крымчан, и на донбасцев, но все впустую. И на полуострове, и в шахтерском крае давно сделали свой выбор.

"Когда есть внутренние убеждения, внутренний стержень, когда есть связь со своим прошлым, хорошее понимание и знание истории, то никакая пропаганда на умы людей не воздействует", – сказал он в комментарии RT.

Ну, а парламент ДНР, ровно в пику сегодняшним новостям из Киева, признал русский язык единственным государственным в народной республике.

Скоро украинским властям, которые там замутили новый телеканал, направленный на "обработку" населения Донбасса, то ли "Дом", то ли "Дiм", придется весь контент переводить с мовы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки

Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру

Президент Турции временно отступил от Сирии

На сегодняшний момент турецкий лидер боится потерять рынок помидоров в РФ и российских туристов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей