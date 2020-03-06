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На Украине доложили о ликвидации "шахматиста-предателя"

На Украине доложили о ликвидации "шахматиста-предателя"
Фото: Wikipedia
В деле загадочной смерти гроссмейстера появляются новые подробности

Украинский сайт "Миротворец" отчитался о "ликвидации" одесского шахматиста Станислава Богдановича, которого накануне нашли мертвым вместе с его подругой. Как пишет "Страна.ua", после смерти молодых людей на сайте появилось сообщение, что Богданович ликвидирован в Москве 05.03.2020.

Ранее "Миротворец" включил шахматиста в свою базу за участие в "пропагандистских антиукраинских акциях России", и отрицание "фактов российской агрессии".

Несколько дней назад гроссмейстер сыграл за команду из России в матче против Украины, который проводился по интернету. О причинах своего выступления за российскую команду он объяснил на своей странице в Facebook.

"Отвечаю тем, кто не понимает, почему я играл за Россию. Во-первых, мне за это задонатили. Я делаю только то, что лучше для бизнеса. Пока не было донатов, я честно не играл ни за кого. Во-вторых, я сейчас нахожусь в России. Было бы некрасиво, будучи гостем, выступать против тех, кто оказывает радушный прием. Это просто дань уважения", – цитирует шахматиста "КП в Украине".

По его словам, таким образом он "вносит свой скромный склад в мир между странами". Позже пост был удален.

5 марта 26-летнего Богдановича и 18-летнюю шахматистку Александру Вернигор обнаружили мертвыми с полиэтиленовыми пакетами на головах. На телах были следы от уколов, а рядом лежал баллон с закисью азота. Шприцов в квартире не нашли. По предварительной версии, они могли отравиться веселящим газом.

Александр ИЛЬИН

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