Президент Украины угрожает выходом из "нормандского формата"
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что может договориться о сделке с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне в шахтерском крае, но пригрозил выйти из "нормандского формата" через год, если не будет никакого прогресса с главой РФ. Об этом бывший комик заявил в интервью Guardian.
"Время идет. Власти могут потратить только один год на достижение соглашений. Тогда оно должно быть реализовано. Больше ждать нельзя", – сказал пан Зеленский.
Он отметил, что верит в свои возможности договориться с Путиным. По его словам, в Париже на "нормандском саммите" в декабре у них было
несколько "эмоциональных моментов". Во время встречи, полагает украинец, ему удалось "достучаться" до лидера России.
"Думаю, он меня слушал. Я это почувствовал. Надеюсь, это не ложное чувство", – добавил пан Зеленский.
Глава Незалежной определил срок в год от первого декабрьского саммита с Путиным, чтобы произошел прорыв.
"Я не отдам свои пять лет, которые мне дал украинский народ, чтобы пять лет работать на Минск. Я не буду этого делать", – повторил аки мантру экс-актер.
По его словам, у Киева есть "два или три плана" того, что делать после ухода из переговорного процесса, однако отказался их раскрывать.
Пан Зеленский подчеркнул, что мирные переговоры отвлекли его от внутренней повестки дня, которая была затруднена политической борьбой, кульминацией которой стало его решение на этой неделе уволить премьер-министра Алексея Гончарука.
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