Играющий на два фронта Макрон разозлил Зеленского
Владимир Зеленский выразил беспокойство из-за политики Эммануэля Макрона. По мнению главы Незалежной, французский президент ведет себя некорректно. Нельзя одновременно поддерживать Украину и пытаться восстановить отношения с Россией, заявил Зеленский. Поведение Макрона он назвал игрой "на два фронта". Об этом пишет газета Guardian.
Высказался Зеленский и об отношениях с Америкой, подчеркнув, что не прочь встретиться с лидером страны Дональдом Трампом, который медлит с отправкой официального приглашения. Напомним, впервые президенты поговорили почти 10 месяцев назад. Зеленский намекнул, что не особо доволен затягиваем подготовки визита, заявив, что работает "в условиях жестких сроков".
Пользователи на слова украинского главы об отношениях РФ и Франции отреагировали с сарказмом (орфография и пунктуация авторов сохранены).
"Был комиком , стал наемным клоуном" "Ты лучше беспокойся чтобы усидеть в кресле президента! Ишь ты, мировое око и пуп земли нашёлся понимаешь)" "Сближение Франции и России его беспокоит, а растущая пропасть между ним и украиским народом нет. Сразу видно "сокола" по полёту", – пишут читатели РИА Новости.
Ранее президент Украины выдвинул американскому коллеге ультиматум. Зеленский заявил, что поедет к Трампу лишь при одном условии – если США смогут сделать Незалежной выгодные предложения. В этом случае бывший комик готов сорваться за границу "хоть завтра".
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