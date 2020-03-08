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После скандальных заявлений по Донбассу Зеленский решил уединиться с дамами

После скандальных заявлений по Донбассу Зеленский решил уединиться с дамами
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/www.globallookpress.com
Политику, судя по всему, нужен отдых от насыщенной политической жизни

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл планы на 8 Марта. Международный женский день он проведет в обществе прекрасных дам – по словам политика, он уединится с женой Еленой и 15-летней дочкой Александрой, чтобы отпраздновать в кругу семьи.

8 Марта нужно отмечать обязательно, заявил Зеленский, отметив что считает его семейным праздником.

"Цветы, завтрак, обязательно – подарок", – обозначил он план действий в эфире передачи "Окна. Новости".

Своей маме, которую не сможет поздравить лично – она живет в Кривом Роге, украинский лидер отправит букет цветов. Настроенный романтично и по-весеннему Зеленский также разоткровенничался о выборе подарков. По его словам, он никогда не знает заранее, что выберет, а поход по магазинам и покупка презентов – это "такой кайф".

Ранее глава Незалежной признался в беседе с The Guardian, что жена и дочь недовольны его новой работой. Определенные меры безопасности и ряд условностей, которые вынуждены соблюдать родные политика, не всегда их устраивают. Так, дочь Зеленского хочет больше свободы.

"Это сложно. Им не нравится моя работа", – пожаловался президент.

Напомним, что на днях Зеленский выдвинул ультиматум России относительно урегулирования ситуации в Донбассе. Он заявил, что прорыв должен был достигнут за год, иначе Украина выйдет из "нормандского формата". Российская сторона уже отреагировала на громкие слова политика.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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