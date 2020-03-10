Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Украинцы устроили бунт из-за воды в Крыму

Украинцы устроили бунт из-за воды в Крыму
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Возмущенные жители Незалежной требуют отставки Зеленского

Президента Украины назвали обманщиком и "капитулянтом".

Страсти разгорелись накануне в Днепре. Земляки Владимира Зеленского – напомним, он родился в Кривом Роге Днепропетровской области – устроили митинг у здания областной администрации. Люди с плакатами "Страна – не "95-й квартал", "Красные линии – табу" требовали отправить лидера Украины в отставку. Недовольство вызвали недавние высказывания нового премьера Дениса Шмыгаля, который ранее заявил, что неправильно оставлять без воды живущих в Крыму украинцев, и высказался о возможности возобновления снабжения полуострова. Правда, позже он отметил, что его неверно поняли.

"Идет сдача наших позиций, особенно это заявление о том, что можем поставлять воду в Крым – это фактическая сотрудничество с агрессором", – возмутился председатель областной организации политических заключенных и репрессированных Иван Дремлюга. Об этом со ссылкой на "Радио Свобода" пишет ТАСС.

Кроме того, Зеленского обвинили в том, что он перешел "красные линии", и назвали "капитулянтом". По мнению протестующих, украинские власти обманывают народ и ведут политику, которая идет вразрез с интересами государства.

"Мы чувствуем реальную тревогу в том, что государство будет потеряно, потому что мы идем стремительно в объятия нашего агрессора", – подчеркнул Дремлюга.

Ранее в Крыму выразили опасения по поводу подачи воды на полуостров со стороны Украины. Жители предположили, что радикалы, недовольные решением властей, могут устроить диверсию.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Заяц Волк
Ответить
дбл, блд!
1
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни

Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание

Погибнут миллионы: страшный прогноз о жертвах коронавируса

Пандемия COVID-19 приведет к массовой смертности и экономическому кризису

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей