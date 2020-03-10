Украинцы устроили бунт из-за воды в Крыму
Президента Украины назвали обманщиком и "капитулянтом".
Страсти разгорелись накануне в Днепре. Земляки Владимира Зеленского – напомним, он родился в Кривом Роге Днепропетровской области – устроили митинг у здания областной администрации. Люди с плакатами "Страна – не "95-й квартал", "Красные линии – табу" требовали отправить лидера Украины в отставку. Недовольство вызвали недавние высказывания нового премьера Дениса Шмыгаля, который ранее заявил, что неправильно оставлять без воды живущих в Крыму украинцев, и высказался о возможности возобновления снабжения полуострова. Правда, позже он отметил, что его неверно поняли.
"Идет сдача наших позиций, особенно это заявление о том, что можем поставлять воду в Крым – это фактическая сотрудничество с агрессором", – возмутился председатель областной организации политических заключенных и репрессированных Иван Дремлюга. Об этом со ссылкой на "Радио Свобода" пишет ТАСС.
Кроме того, Зеленского обвинили в том, что он перешел "красные линии", и назвали "капитулянтом". По мнению протестующих, украинские власти обманывают народ и ведут политику, которая идет вразрез с интересами государства.
"Мы чувствуем реальную тревогу в том, что государство будет потеряно, потому что мы идем стремительно в объятия нашего агрессора", – подчеркнул Дремлюга.
Ранее в Крыму выразили опасения по поводу подачи воды на полуостров со стороны Украины. Жители предположили, что радикалы, недовольные решением властей, могут устроить диверсию.
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