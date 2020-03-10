Заявления главы Незалежной о роли украинцев во Второй мировой войне разъяснили в Москве

Попытки исказить историю борьбы с гитлеровской Германией легко разбиваются об архивные документы. На это указал президент РФ Владимир Путин, комментируя заявления руководителей ряда западных стран, в том числе Польши и Украины, стремящихся свалить вину за Вторую мировую войну на СССР.

"Все это чушь собачья", – сказал он в интервью ТАСС, отметив, что нынешние заявления обусловлены исключительно политической конъюнктурой сегодняшнего дня. В частности, по мнению российского лидера, президент Украины Владимир Зеленский переврал историю освобождения Освенцима, чтобы быть "благообразным" в восприятии польского руководства. Однако тем самым Зеленский буквально "плюнул в лицо" украинцам, которые с оружием в руках боролись с нацистами на всех фронтах. Польские власти сейчас тоже совершают большую ошибку, отказываясь признавать исторические факты, пишет "Царьград".

Ранее Зеленский поддержал обвинения Варшавы, что Вторая мировая война началась из-за Москвы, а позже заявил, что польскую территорию от гитлеровских войск освобождали не советские воины, а украинские.