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Возглавивший Украину Турчинов напугал Кремль и отстоял Незалежную

Возглавивший Украину Турчинов напугал Кремль и отстоял Незалежную
Александр Турчинов. Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеРеферендум по статусу Донбасса сыграет на руку Москве
Киев спасло умение властей блефовать

Россия планировала напасть на Украину с севера, и только хитрый ход Александра Турчинова спас Незалежную от оккупации. Об этом рассказал сам бывший секретарь СНБО страны, исполнявший обязанности президента Украины после свержения Виктора Януковича зимой 2014 года.

По его словам, план у Москвы был простой: до 1 марта 2014 г. подчинить себе Крым, а затем напасть и захватить остальную часть Украины под предлогом возвращения в кресло Януковича, передает интернет-ресурс "Радио Свободы" "Крым. Реалии".

Но Турчинов этот сценарий сломал. Он позвонил в Кремль. В просьбе соединить с Владимиром Путиным ему отказали, но со спикером Госдумы Сергеем Нарышкиным поговорить дали. И тогда Турчинов начал "блефовать" – сказал, что отдал приказ военным в Крыму стрелять на поражение, и предупредил, что все пострадавшие при этом иностранные дипломаты будут на совести российской стороны.

В результате в Москве дескать решили не форсировать события, и Киев получил время для передислокации своих войск. Поэтому быстрая атака РФ на Киев с северного и восточного направлений не состоялась, а затем и вовсе такой сценарий стал невозможен.

Ранее дислоцированные в Крыму десантники ВСУ признали, что не получали приказ отстаивать полуостров.

Фоторепортаж
Воссоединение Крыма с Россией стало неожиданностью для крымчан
Фото: commons.wikimedia.org/Anton Holoborodko (CC BY-SA 3.0) Фото: commons.wikimedia.org/Elizabeth Arrott Сергей Аксенов. Фото ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин
Фото ИТАР-ТАСС/ Сергей Фадеичев Фото: www.globallookpress.com Фото: most.life Фото: commons.wikimedia.org/Капитан Морган (CC BY-SA 4.0)
Николай ВИКТОРОВ

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