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Референдум по статусу Донбасса сыграет на руку Москве

Референдум по статусу Донбасса сыграет на руку Москве
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти Незалежной не верят в способность украинцев самостоятельно решать судьбу страны

Проведение на Украине референдума по статусу Донбасса может привести к тому, что Россия получит контроль над важнейшими решениями украинской политики. А все по тому, что в соборной действует российская пропаганда, а местное население не ведает культуры подобных плебисцитов. К такому выводу пришел экс-секретарь СНБО Александр Данилюк, комментируя законопроект "О всеукраинском референдуме".

Соответствующий документ появился на сайте Верховной рады на прошлой неделе.

"Надо спрашивать у людей, но я бы очень осторожно относился. Особенно когда это касается таких вопросов, как статус Донбасса. Следствием этого может быть, что мы потеряем возможность влиять на свой курс. Это хотела сделать Россия в свое время – нас ограничить, чтоб так называемые "представители Донбасса" получили свою "народную милицию", а также влияние на ключевые решения всей Украины", – заявил в эфире ObozTV пан Данилюк.

Он считает, что сейчас в стране активно работает российская пропаганда, а патерналистически настроенные украинцы пока не имеют опыта волеизъявления путем участия в референдуме. Пан Данилюк назвал его "опасным инструментом" в руках народа, которым можно манипулировать, спрашивать в ходе плебисцита одно, а в итоге получать нечто иное.

"Я к референдумам довольно осторожно отношусь, потому что мы должны вырасти в культуре референдумов. Их не так много было", – подчеркнул бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны.

Напомним, в Незалежной проводилось всего два референдума – в 1991 г. и в 2000 г.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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