Содержание Зеленского обходится украинцам в триллионы рублей
Содержание и обслуживание президента Украины Владимира Зеленского обошлось бюджету в 2019 г. почти в миллиард гривен. Об этом сообщает телеканал "112".
Отмечается, что всего планировалось 945 млн гривен (2 663 374 775 руб), однако в итоге из бюджета потрачено на главу государства 905 млн гривен (2 550 639 335 руб).
Большую часть этих денег "съели" заграничные визиты пана Зеленского и сопровождавших его лиц. Также немалых финансов требует содержание государственных резиденций.
Проект госбюджета на 2020 год предполагал увеличение расходов на лидера нации до 987 млн гривен (2 781 746 986 руб), но Государственное управление делами президента утвердило сумму в 916 млн гривен (2 581 641 581 руб).
Напомним, в январе местные СМИ неожиданно обнаружили главу Незалежной на отдыхе в Омане, куда он рванул почти сразу после празднования Нового года. По информации журналистов, в ходе поездки на Аравийский полуостров пан Зеленский проживал в одном из самых дорогих отелей страны Al Bustan Palace в президентском люксе, который стоил ему 520 тыс гривен (1,3 млн руб). Всего на отдых в Омане украинский президент потратил около 2,5 млн гривен (6,3 млн руб), подсчитали журналисты.
Позже партия экс-главы государства Петра Порошенко "Европейская солидарность" потребовала от
Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) выяснить,почему расходы на частную зарубежную поездку Владимира Александровича не отражены в его декларации.
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