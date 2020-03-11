Прежний руководитель ведомства уволен с формулировкой "не оправдал доверия"

Среди основных кандидатов на пост генпрокурора Украины значится юрист студии "Квартал 95" Сергей Ионушас. Это подтвердил председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков.

"Сергей Константинович (Ионушас – прим. ред.) – это представитель партии "Слуга народа". Я его знаю хорошо", - сказал спикер в эфире телеканала "112 Украина".

Другим претендентом на пост называют и.о. директора Госбюро расследований Ирину Венедиктову. Она также из команды президента Владимира Зеленского.

Ранее Генпрокуратуру возглавлял Руслан Рябошапка, но 5 марта Верховная рада отправила его в отставку, выразив "недоверие". Сейчас обязанности генпрокурора временно исполняет главный военный прокурор Незалежной Виктор Чумак, но он уже заявил, что не намерен занимать это кресло на постоянной основе.

Главу Генпрокуратуры Украины утверждает Верховная рада после того, как президент внесет кандидатуру на обсуждение.