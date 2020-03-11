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Франция спасет оборонный сектор Украины

Франция спасет оборонный сектор Украины
Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Париж на фоне пандемии коронавируса выделяет деньги Киеву на оплату консультантов для местного ВПК

"Укроборонпром" получит из французской госказны почти миллион евро на поддержку реформы корпоративного управления Незалежной. Об этом заявил глава украинского госконцерна Айварас Абромавичус во время встречи с послом Пятой Республики на Украине Этьеном де Понсеном.

"Около €900 тыс., предусмотренных на оплату услуг ведущих международных консультантов, – это действительно существенная помощь, которая позволит привлечь дополнительный интеллектуальный капитал до реформы концерна", – сказал пан Абромавичус.

По его словам, конечная цель данной финансовой помощи – "создание мощных, политически независимых секторальных холдингов на базе ведущих предприятий – участников "Укроборонпрома" с прозрачной и эффективной системой управления".

В начале марта пан Абромавичус сообщил, что в 2021 г. государственный оборонный заказ соборной достигнет рекордной суммы в 30 млрд гривен, пишет украинский "Интерфакс".

Ранее сегодня глава Минобороны Незалежной Андрей Таран сокрушался по поводу того, что Вооруженные силы страны не смогут в ближайшее время полностью адаптироваться под стандарты НАТО. Поэтому не нужно заниматься недостижимыми целями, а необходимо максимально обеспечить "способности ВСУ взаимодействовать с силами Альянса", передает телеканал "112".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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