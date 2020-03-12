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Киев и Донбасс договорились об обмене пленными

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
"Нормандский формат" расширят ради скорейшего урегулирования на востоке Украины

Новый обмен пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ЛНР и ДНР) планируется провести в марте. Об этом сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По его словам, накануне участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе договорились в течение недели верифицировать списки лиц для "большого обмена". Поэтому "есть надежда", что люди вернутся домой еще до конца марта, передает "Интерфакс".

Другое важнейшее решение, которого удалось достичь на заседании ТКГ в Минске, – запуск нового формата обсуждения ситуации в Донбассе. Киев согласился, чтобы к переговорам "нормандской группы" в составе РФ, Франции, Германии и Украины напрямую подключились ДНР и ЛНР. Ожидается, что этот механизм будет окончательно утвержден 25 марта.

"Пока больше говорить не надо, нужно очень бережно относиться к этим договоренностям для того, чтобы они не сорвались. Мы очень надеемся, что они состоятся", – цитирует Козака РИА "Новости".

Предыдущее заседание "нормандской четверки" состоялось 9 декабря 2019 г. в Париже. Ожидалось, что в апреле пройдет очередная встреча, но пока не все предыдущие договоренности реализованы, поэтому в Москве не видят смысла созывать новый саммит. 

Николай ВИКТОРОВ

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