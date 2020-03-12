Мирные граждане стали реже погибать от действий ВСУ

За три месяца – с 16 ноября 2019 г. по 15 февраля 2020 г. – жертвами конфликта в Донбассе стали два мирных жителя. Еще 17 человек были ранены. Это вдвое меньше, чем за предыдущие три месяца, сообщила глава миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер на брифинге в Киеве в четверг, 12 марта.

По ее словам, прошлый год вообще стал самым спокойным для Донбасса с весны 2014 г., передает РИА "Новости". В целом за время вооруженного конфликта Киева с ДНР и ЛНР погибли 3350 мирных жителей Донбасса, больше 7 тысяч человек были ранены.