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Рада уволила соровского генпрокурора Украины

Украинские депутаты сместили с поста ставленника Вашингтона

Верховная рада выразила недоверие генеральному прокурору Украины Руслану Рябошапке. За снятие его с должности проголосовали 263 народных избранника. Об этом сообщает телеканал "112".

Данную инициативу продвигали члены пропрезидентской фракции "Слуга народа" Максим Бужанский, Александр Дубинский, Богдан Торохтий, Александр Куницкий и другие.

Отметим, что генпрокурора может уволить президент страны по согласию парламента, в частности, после подачи заявления о прекращении полномочий по собственному желанию.

В постановлении Рады говорится, что существуют все основания утверждать о низкой эффективности выполнения Рябошапкой своих обязанностей и как следствие его несоответствии занимаемой должности.

"Нерасследование, торможение расследования наиболее резонансных уголовных производств свидетельствуют о нежелании, невозможности или неспособности генерального прокурора обеспечить выполнение задач, поставленных законом перед прокуратурой", – цитирует документ "РБК-Украина".

Таким образом, как указал в своем "Телеграмм-канале" ярый оппонент Рябошапки адвокат Андрей Портнов, президент Владимир Зеленский показал, что "можно и нужно сопротивляться внешнему управлению, иностранным фондам и посольствам". Дело в том, что данного гражданина украинские СМИ давно называют ставленником фонда Джорджа Сороса. Буквально накануне своей отставки Рябошапка встречался с послами G7, которые хвалили его "прекрасную работу" и "большие успехи".

Зато вчера же Зеленский на чем свет стоял ругал генпрокуратуру и МВД за отсутствие посадок.

Выступая сегодня в парламенте, пока еще генпрокурор заявил следующее: "Меня не интересует, что думает Бужанский про реформу генпрокуратуры. Меня интересует, что думает отец Кати Гандзюк. Независимого генпрокуратура нельзя принудить к чему-то, его можно уволить. Я ухожу, чтобы вернуться".

Он ушел из сессионного зала, даже не став отвечать на вопросы депутатов, чем окончательно настроил их против себя.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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