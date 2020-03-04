Зеленский перезагрузил правительство страны
На Украине снова сменилось правительство. На сегодняшнем заседании депутаты Верховной рады дружно отправили премьер-министра Алексея Гончарука в отставку со всеми его подчиненными. "За" это решение проголосовали 353 парламентария. А перед этим с громкой речью выступил президент Владимир Зеленский, прямую трансляцию вел телеканал "112".
Лидер нации живого места не оставил на представителях кабмина, дав низкую оценку их деятельности во всех сферах госуправления, – от здравоохранения до силовиков.
Сегодня на внутриполитическом поле существующим проблемам и существующему правительству тесновато. Они больше, это мое мнение, не могут существовать вместе. Кто-то из них должен уйти", – заявил пан Зеленский.
Он сообщил, что кабмин не предоставил никаких инструментов, чтобы начать стимулировать внутреннее производство и отечественные мощности, а между тем, падение промышленности уже составило 5% и за последние четыре месяца продолжает неуклонно падать.
"Индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминанием. Мы рискуем, что о нашем промышленном потенциале скоро будут говорить "это было давно и неправда"", – заметил экс-комик.
По его словам, украинцы не могут почувствовать снижения цены на газ из-за неразберихи с платежками за январь-февраль этого года.
"Где-то они стали меньше, где-то нет. Кому-то начислили абонплату за доставку газа наперед, где-то посчитали тем, кто вообще газом не пользуется", – ругал кабмин Гончарука президент.
Также пан Зеленский утверждает, что страна не готова к новому этапу реформы в здравоохранении, которая должна стартовать уже 1 апреля, поскольку "люди боятся закрытия больниц, больницы боятся увольнений", а руководству Минздрава "очень тяжело работать с обломками медицинской системы". Одним словом, глава государства признал отсутствие кадров, медоборудования, денег и прочего.
Особо коснулся правоохранителей, которым обещал сделать два подарка – календарь, чтобы те почувствовали, что "на дворе уже весна", а также Уголовный кодекс Украины, который должен стать их настольной книгой. Президент напомнил, что власти провели целый ряд реформ, создали новые ведомства, а, как говорится, посадок нет.
"Как долго украинскому обществу ждать результатов в наиболее резонансных делах? Мы обещали гражданам победу над коррупцией – пока даже не ничья", – подчеркнул пан Зеленский.
Почему-то именно в этом месте бывшему актеру больше и аплодировали и укали, а камера фиксировала реакцию непотопляемого главу МВД Арсена Авакова.
Одновременно президент погладил и по шерстке уходящий кабмин, указав, что в нем не было топ-коррупционеров, зато оказалось много новых лиц, хотя и мало.
"Нужны новые мозги и сердца. Это правительство знает, что делать, но знать мало. Надо работать, надо делать. Мы должны признавать ошибки, ибо в день, когда мы окунемся в теплую ванну иллюзий, утонет вся страна", – резюмировал Владимир Александрович.
Прощальная речь пана Гончарука оказалась недолгой, но такой же феерической. "Профан в экономике" объявил в качестве заслуг своего правительства смену менеджмента в десятках компаний, борьбу с коррупцией на всех участках, обеспечение в стране макроэкономической стабильности, "рекордно низкое, качественное, выгодное размещение еврооблигаций", приватизацию.
Украинские пользователи усыпали соцсети картинками с фразами, типа, "Давай, до свидания" и укатывающим куда-то на самокате Гончаруком.
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