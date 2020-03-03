Зеленского лишают права отправить в отставку премьер-министра
С берегов Украины к вечеру вторника, 3 марта, раздаются противоречивые новости о судьбе премьер-министра Алексея Гончарука. Из недр пропрезидентской партии "Слуга народа" доносятся известия о том, что в Верховную раду поступило его заявление об отставке, а сам возмутитель спокойствия отправился в суд, чтобы тот запретил парламенту выносить вопрос о его увольнении на завтрашнем заседании.
Как сообщает издание "Страна.ua", сначала председатель Рады Дмитрий Разумков объявил соратникам по фракции о получении заявления Гончарука. Причем, отметим, осведомленные лица в соцсетях утверждают, что это прошение было доставлено еще в 9 утра вторника.
Не успели и мгновения пройти, как тут же по украинским агентствам полетела друга новость – пан Гончарук написал кляузу в Окружной административный суд Киева. Причем ответчиком по его иску указан Разумков, третьим лицом является сам верховный главнокомандующий, президент Украины Владимир Зеленский.
Как следует из пресс-релиза ОАСК, истец, т.е. Гончарук просит суд запретить председателю парламента Разумкову "до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховной рады 4 марта 2020 г. вопрос об отставке" премьер-министра Гончарука и/или увольнения кого-либо из членов кабмина.
Более того, он просит запретить выносить на голосование саму повестку дня завтрашнего заседания Рады с данной тематикой и даже объявления его результатов.
"Сейчас решается вопрос наличия правовых оснований для принятия мер обеспечения иска", – говорится в заявлении суда, которое цитирует "Интерфакс-Украина".
Позже кабмин опроверг информацию о том, что Гончарук подавал в суд против своей отставки. Вероятно поэтому, официальный сайт киевского суда к вечеру вторника завис намертво.
Между тем, "слуги народа" уже распределили места в правительстве, отдав премьерское кресло министру развития общин и территорий Денису Шмыгалю, о чем было известно еще с утра.
"Завтра отправим Незнайку обратно на луну. Во фракции три голоса против его отставки и трое воздержавшихся", – подвел итоги предварительного голосования по пану Гончаруку депутат Рады Максим Бужанский.
Судя по всему, в среду в Незалежной снова будет очень весело.
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