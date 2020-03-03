Бизнесмена Тигипко больше не считают хорошей заменой Гончаруку

Должность главы правительства Украины может занять действующий вице-премьер, министр развития общин и территорий Денис Шмыгаль. Об этом во вторник, 3 марта, сообщили представители пропрезидентской партии "Слуга народа".

Портфель премьера планируется доверить Шмыгалю с испытательным сроком, поделились источники с "РБК-Украина". При этом в партии власти дали понять, что кандидатуры Сергея Тигипко и Валерия Хорошковского более не рассматриваются в качестве вероятных премьер-министров.

В связи со сменой главы кабмина последуют и перемены в самом составе правительства Незалежной. По неподтвержденной информации, в своих креслах удержатся министр внутренних дел Арсен Аваков, министр цифровой трансформации Михаил Федоров и министр кабинета министров Дмитрий Дубилет. Возможно, на посту останутся министры образования и экономики Анна Новосад и Тимофей Милованов. А вот Генпрокуратура и Гостаможня могут получить новых руководителей.

Накануне глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко признал, что не все идеи с модернизацией правительства Украины были правильными. Кроме того, он заявил, что действующие министры не помогают президенту Владимиру Зеленскому исполнять данные народу предвыборные обещания, поэтому требуются кадровые перестановки.

В понедельник, 2 марта, премьер Алексей Гончарук встретился с президентом, после чего заявил о намерении уйти в отставку.